Dsi Bölge Müdürü Coşkun Elmalı’da taşkın koruma çalışmalarını inceledi

Devlet Su İşleri Antalya Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Bölge Müdür Yardımcısı Köksal Buğra Çelik, Şube Müdürleri ve kontrollük teşkilatı ile birlikte DSİ’nin Elmalı ilçesinde yaptığı taşkın önleme çalışmalarında incelemelerde bulunarak ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun şunları söyledi:

"“Elmalı ilçemizin taşkın riskinin azaltılması için Yuva Mahallesi taşkın koruma işi, Elmalı ilçe merkezi taşkın koruma işi ve Avlan kurutma kanalı temizliği işlerimiz devam etmektedir.

Yuva Mahallesi taşkın koruma işi kapsamında; taşkın koruma yapıları (çift taraflı betonarme duvarlı kuşaklama kanalı), betonarme menfez, betonarme set yapılarak taşkınların önlenmesi ve zararların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında;

2 adet betonarme menfez inşaa edilmekte olup, toplam 2595,240 metre çift taraflı betonarme duvarlı kanal ve arasında betonarme set imalatları yapılmaktadır

Yuva Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatı kapsamında yapılacak olan 2595,240 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki betonarme duvarlı kanal sağ sahilinde, sıkıştırılmış dolgu üzerinde 250 cm genişliğinde ve 20 cm yüksekliğinde stabilize servis yolu çalışması yapılacaktır

Elmalı ilçe merkezi taşkın koruma işi kapsamında; Proje kapsamında Çökelek ve Gündoğdu Dereleri üzerinde taşkın koruma yapıları; tek taraflı betonarme duvarlı kanal, çift taraflı betonarme duvarlı kanal, betonarme menfez yapılarak taşkınlardan önlenmesi ve zararlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır

Proje kapsamında; Çökelek Deresi üzerinde 3,50 metre derinliğinde 4,00 metre genişliğinde çift taraflı betonarme duvarlı kanal ve ferforje korkuluk ile 10 adet betonarme menfez ve metal korkuluk imalatı ile Gündoğan Deresi üzerinde 2,00 metre derinliğinde 3,50 metre genişliğinde çift taraflı betonarme duvarlı kanal ve ferforje korkuluk ile 2 adet betonarme menfez ve metal korkuluk imalatları yapılmaktadır

İdari imkanlarla yapmış olduğumuz Avlan kurutma kanalı temizliği projesinde ise planlanan 4 350 metre dere yatağının 3 280 metresinde çalışma tamamlanmıştır. Çalışmamızda 61 820 m³ Kazı8 080 m³ taşıma, 8 080 m³ yükleme gerçekleşmiştir.

DSİ olarak mesai mefhumu gözetmeksizin taşkın riskine önlem almak için çalışıyoruz. Bu projelerimiz tamamlandığında Elmalı İlçemizin taşkın riski azaltılacak, bölgede yıllardır süren taşkın sıkıntısı minimum seviyeye inecektir.”