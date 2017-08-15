Elmalı Belediyesi 2 nci beton tesisini Maki İnşaat Şantiye sahası içine kuruyor

Elmalı Belediyesi’nin şirketi Dokuzgöller, Başkan Ümit Öztekin’in Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında, meclis üyelerini bilgilendirdiği gibi 2 nci beton fabrikasını kuruyor. Dokuzgöller’in 2 nci beton fabrikası, Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol inşaatının yapan Maki İnşaatın şantiye alanının yakınlarında uygun bir yere kurulacak. Maki inşaatın bölünmüş yol çalışmalarındaki beton ihtiyacının büyük bir bölümü Elmalı Belediyesi şirketi Dokuzgöller’e ait yeni kurulacak bu beton fabrikasından sağlanacak.

Başkan Ümit Öztekin, Elmalı-Korkuteli bölünmüş yolda kullanılacak sadece betonun değil, sözkonusu yolun Elmalı sınırları içindeki kum-çakıl ve asfalt malzemelerinin de belediye şirketi Dokuzgöller tarafından temin edileceğini belirtti.