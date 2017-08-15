Başkan Tan: Takibe giren ortaklar için yeni bir yapılandırma imkanı sağlandı

Başkan Tan: Takibe giren ortaklar için yeni bir yapılandırma imkanı sağlandığını kaydetti ve takipli ortakların bu fırsatı değerlendirmesini istedi

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan, 31 Temmuz 2017 ve öncesi kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların 29 Eylül 2017 tarihine kadar kooperatife başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına (Bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmayacağını açıklayarak, bu durumda olan ortakların yapılandırma için belirtilen zamanda kooperatife müracaat etmelerini istedi.