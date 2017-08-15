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Başkan Tan: Takibe giren ortaklar için yeni bir yapılandırma imkanı sağlandı

Başkan Tan: Takibe giren ortaklar için yeni bir yapılandırma imkanı sağlandığını kaydetti ve takipli ortakların bu fırsatı değerlendirmesini istedi

15 Agustos 2017 08:54
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Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan, 31 Temmuz 2017 ve öncesi kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların 29 Eylül 2017 tarihine kadar kooperatife başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına (Bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmayacağını açıklayarak, bu durumda olan ortakların yapılandırma için belirtilen zamanda kooperatife müracaat etmelerini istedi.


Başkan Tan, asıl alacak borcun defaten ödenmek istendiği takdirde faizsiz tahsil edileceğini hatırlatarak, borcun 12 veya 24 ay taksitlendirlmesi haline ise belirlenen düşük faizin uygulanacağını söyleyerek, “ortaklarımızın  kooperatifimize müracatat etmeleri halinde kendilerine detaylı bilgi arkadaşlarımız tarafından verilecektir” dedi.

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