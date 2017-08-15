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Tarım Gıda İl Müdürü’nden Salih Kurubaş’a plaket

Tarım Gıda İl Müdürü’nden Salih Kurubaş’a plaket

15 Agustos 2017 09:00
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21 Mayıs Dünya Süt günü Kutlamalarına Destek olan Firma ve Kurumlara  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl  Müdürü Mustafa Özen tarafından plaket verildi. Plaket alanlar arasında Antalya’nın en büyük kooperatifi Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ELMİSKO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kurubaş’ta vardı.





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