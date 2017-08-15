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Tarım Gıda İl Müdürü’nden Salih Kurubaş’a plaket
Tarım Gıda İl Müdürü’nden Salih Kurubaş’a plaket
15 Agustos 2017 09:00
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21 Mayıs Dünya Süt günü Kutlamalarına Destek olan Firma ve Kurumlara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen tarafından plaket verildi. Plaket alanlar arasında Antalya’nın en büyük kooperatifi Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ELMİSKO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kurubaş’ta vardı.
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