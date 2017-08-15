Özverinin adı : Elmalı ASAT arıza

Elmalı ASAT arıza ekipleri için zaman kavramı yok. Gündüz olduğu gibi gece yarısı dahi su arızalarına müdahale eden Elmalı ASAT arıza ekipleri, ÖZVERİNİN de adı oluyor. Sıcakların oldukça etkili olduğu şu günlerde, 35 dereceleri geçen güneş altında olduğu gibi kimi zaman bu müdahalesini dondurucu soğukta, kimi zaman ise kar yağışı altında sürdüren ekipleri, küçük ya da büyük su arızalarına hemen müdahale ederek bölgenin daha fazla sussz kalmasına müsaade etmiyor. İşte böyle bir çalışma anı ASAT Elmalı Müdürü İbrahim Akış tarafından sosyal medya da paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.