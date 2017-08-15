Kurubaş: Kızılcalı çiftçi, besici Elmalı’ya en iyi örnek

Elmalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Elmalı Ziraat Odası ile ortaklaşa yürütülen "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında "Süt Sığırı Yetiştiriciliği" kursuna katılan kursiyerler için düzenlenen sertifika töreni Kızılca Mahallesinde yapıldı.

Elmalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Elmalı Ziraat Odası ile ortaklaşa yürütülen "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında "Süt Sığırı Yetiştiriciliği" kursuna katılan kursiyerler için düzenlenen sertifika töreni Kızılca Mahallesinde yapıldı.



Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, Kızılca’da geçen yıl domates yetiştiriciliği kursunun açıldığını hatırlatarak, “bu yıl ise yine Kızılca’da süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi” dedi. Kızılcalı çiftçilerin ve besicilern Elmalı için güzel bir örnek teşkil ettiğini hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, bilinçli yapılan çiftçiliğin ve besiciliğin önemine dikkat çekerek, bunun hem verimi hem de elde edilen geliri ciddi anlamda arttırdığını söyledi.