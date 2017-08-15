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Terminal Caddesi sakinlerini isyan ettiren kaza

Terminal Caddesi’nde dün meydana gelen tek taraflı trafik kazasında mucize eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bu kaza cadde üzerindeki apartmanlarda oturan ve işyeri bulunan esnaf ile ticaret erbabının sabrını taşıran kaza oldu.

15 Agustos 2017 16:26
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Terminal Caddesi’nde dün meydana gelen tek taraflı trafik kazasında mucize eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bu kaza cadde üzerindeki apartmanlarda oturan ve işyeri bulunan esnaf ile ticaret erbabının sabrını taşıran  kaza oldu. 


Caddenin trafik kurallarına uymayan, özellikle hız limitini katlayan araç ve motorsiklet sürücüleri tarafından yarış pisti haline döndürülmesine sert tepki gösteren ve mutlaka caddeye hız kesisici kasisler yapılmasını isteyen Terminal Caddesi sakinleri, bu konuda ilgili makamlar nezdinde harekete geçerlerken, “En son bir araç neredeyse kaldırıma çıkıyordu. Artık sabrımız kalmadı, kendimizden geçtik ama özellikle çocuklarımız için ciddi endişe duyuyoruz. Her sert frende  kendimizi balkona, dairemizin balkonuna atıyoruz. Ölen var mı, yaralanan kaç kişi diye yüreğimiz ağzımıza geliyor” dediler.


Caddenin belirli noktalarına kasisler konmasının hızlı araç kullanımını da önleyeceğini belirten Terminal Caddesi sakinleri, “kasis koymak için bu kazalarda birilerinin mi ölmesi gerekiyor” diye sordular.

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