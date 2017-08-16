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‘Ormanınız Kurşunlu, Korkuteli ya da Elmalı’da mı olsun?’ Kararı siz verin

Enerjim Organik tarifesini seçen abonelerinin enerjisini ormana dönüştürecek olan CK Akdeniz Elektrik, fidanların dikileceği ‘CK Akdeniz Elektrik Hatıra Ormanı’ için abonelerine 3 seçenekli bir anket düzenledi. www.ckakdeniz.com.tr üzerindeyer alan ankette aboneler Kurşunlu, Korkuteli ve Elmalı arasında bir tercih yapabiliyor.

16 Agustos 2017 13:27
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Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Enerjim Organik tarifesini seçen aboneleri için hatıra ormanı oluşturacak olan CK Akdeniz Elektrik, fidanların ormana dönüşeceği alanın tercihini de abonelerine bıraktı. “Enerjimiz ormana dönüşüyor” sloganı ile internet sitesinde bu amaçla özel bir anket başlatan CK Akdeniz Elektrik, “Yeşil bir gelecek için anketimize katılın, doğaya atacağınız imzanın yerine siz karar verin” dedi.

 3 SEÇENEK ARASINDA TERCİH YAPILACAK

Tüm abonelere açık olan ankette Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından CK Akdeniz Elektrik’e hatıra ormanı oluşturulması için tahsis edilebilecek Kurşunlu, Korkuteli ve Elmalı seçenekleri yer alıyor.En fazla oyu alan yerde oluşturulacak olan CK Akdeniz Elektrik Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi yine Antalya İl Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği tarihler arasında toplu olarak gerçekleştirilecek. Bu sırada abonelere tüm süreçlerle ilgili www.ckakdeniz.com.trweb adresinden ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Enerjim Organik tarifesini tercih eden abonelere de cep telefonları üzerinden bilgi verilecek.

  Şirket olarak doğal yaşama ve çevreye büyük önem verdiklerini dile getiren CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirlik üzerine geliştirilen tüm projelerin içinde yer almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede başlattığımız Enerjim Organik tarifesi de bizim için çok değerli. Bu tarifeyi seçen abonelerimiz adına birer fidan dikiyoruz. Bu fidanlarla oluşacak hatıra ormanının yerine de abonelerimizin karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradan tüm abonelerimize sesleniyorum. Gelin bölgemize yeni bir enerji verecek hatıra ormanımızın yerini siz seçin” çağrısında bulundu.

 

YEŞİL GELECEK SERTİFİKASI ALIYORLAR

CK Akdeniz Elektrik tarafından çevre dostu elektrik tüketicilerine yönelik oluşturulan ve Mayıs 2017’den itibaren başlatılan “Enerjim Organik” tarifesi çerçevesinde her abone için bir fidan dikilirken ayrıca geri dönüşümlü kâğıttan üretilmiş ‘Yeşil Gelecek Sertifikası’ da veriliyor.

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