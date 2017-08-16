ANKET
‘Ormanınız Kurşunlu, Korkuteli ya da Elmalı’da mı olsun?’ Kararı siz verin
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Enerjim Organik tarifesini seçen aboneleri için hatıra ormanı oluşturacak olan CK Akdeniz Elektrik, fidanların ormana dönüşeceği alanın tercihini de abonelerine bıraktı. “Enerjimiz ormana dönüşüyor” sloganı ile internet sitesinde bu amaçla özel bir anket başlatan CK Akdeniz Elektrik, “Yeşil bir gelecek için anketimize katılın, doğaya atacağınız imzanın yerine siz karar verin” dedi.
3 SEÇENEK ARASINDA TERCİH YAPILACAK
Tüm abonelere açık olan ankette Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından CK Akdeniz Elektrik’e hatıra ormanı oluşturulması için tahsis edilebilecek Kurşunlu, Korkuteli ve Elmalı seçenekleri yer alıyor.En fazla oyu alan yerde oluşturulacak olan CK Akdeniz Elektrik Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi yine Antalya İl Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği tarihler arasında toplu olarak gerçekleştirilecek. Bu sırada abonelere tüm süreçlerle ilgili www.ckakdeniz.com.trweb adresinden ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Enerjim Organik tarifesini tercih eden abonelere de cep telefonları üzerinden bilgi verilecek.
YEŞİL GELECEK SERTİFİKASI ALIYORLAR
CK Akdeniz Elektrik tarafından çevre dostu elektrik tüketicilerine yönelik oluşturulan ve Mayıs 2017’den itibaren başlatılan “Enerjim Organik” tarifesi çerçevesinde her abone için bir fidan dikilirken ayrıca geri dönüşümlü kâğıttan üretilmiş ‘Yeşil Gelecek Sertifikası’ da veriliyor.
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