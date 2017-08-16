Tarım ilçenin kurslarına bayanların ilgisi büyük
Elmalı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçilerin ve besicilerin bilinçlenmesi, daha fazla bilgi sahibi olması amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerine bayanların daha fazla ilgi gösterdikleri gözleniyor. Son olarak açılan süt sığırı yetiştiriciliği kursuna katılan 19 kursiyerin 14’ü bayan.
16 Agustos 2017 14:48
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Elmalı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçilerin ve besicilerin bilinçlenmesi, daha fazla bilgi sahibi olması amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerine bayanların daha fazla ilgi gösterdikleri gözleniyor. Son olarak açılan süt sığırı yetiştiriciliği kursuna katılan 19 kursiyerin 14’ü bayan.
İlçenin Kızılca Mahallesi’nde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle toplam 80 saat süreli “Süt Sığırı Yetiştiriciliği” konulu kurs düzenlendi. 11 gün süren kurslara toplam 19 kursiyer katılırken, sadece 5 erkeğin katıldığı kursa katılan bayanların sayısı ise 14’dü.
Düzenlenen kursta süt sığırı yetiştiriciliğinde doğru bilgiler eşliğinde hayvan besleme ve yetiştiriciliği yapabilen kursiyerler yetiştirilmesi amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda yem bitkilerini yetiştirmek, süt sığırı çiftliklerini planlamak, süt sığırı çiftliğinde alet ve ekipmanları kullanmak, süt sığırlarını beslemek, süt sığırlarında sürüyü yönetmek, sağlıklı süt üretmek, süt sığırı hastalıklarını bilmek, hastalıklara karşı koruyucu önlemleri almak konusunda eğitim verildi.
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