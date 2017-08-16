Tarım ilçenin kurslarına bayanların ilgisi büyük

Elmalı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçilerin ve besicilerin bilinçlenmesi, daha fazla bilgi sahibi olması amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerine bayanların daha fazla ilgi gösterdikleri gözleniyor. Son olarak açılan süt sığırı yetiştiriciliği kursuna katılan 19 kursiyerin 14’ü bayan.