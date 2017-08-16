Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Tarım ilçenin kurslarına bayanların ilgisi büyük

Elmalı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçilerin ve besicilerin bilinçlenmesi, daha fazla bilgi sahibi olması amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerine bayanların daha fazla ilgi gösterdikleri gözleniyor. Son olarak açılan süt sığırı yetiştiriciliği kursuna katılan 19 kursiyerin 14’ü bayan.

16 Agustos 2017 14:48
Yorum Sayısı :0  

Elmalı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçilerin ve besicilerin bilinçlenmesi, daha fazla bilgi sahibi olması amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerine bayanların daha fazla ilgi gösterdikleri gözleniyor. Son olarak açılan süt sığırı yetiştiriciliği kursuna  katılan 19 kursiyerin  14’ü bayan. 
İlçenin Kızılca Mahallesi’nde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle  toplam 80 saat süreli “Süt Sığırı Yetiştiriciliği” konulu kurs düzenlendi. 11  gün süren kurslara toplam 19 kursiyer katılırken, sadece 5 erkeğin katıldığı kursa katılan bayanların sayısı ise 14’dü.
Düzenlenen kursta  süt sığırı yetiştiriciliğinde doğru bilgiler eşliğinde hayvan besleme ve yetiştiriciliği yapabilen kursiyerler yetiştirilmesi amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda yem bitkilerini yetiştirmek, süt sığırı çiftliklerini planlamak, süt sığırı çiftliğinde  alet ve ekipmanları kullanmak, süt sığırlarını beslemek, süt sığırlarında sürüyü yönetmek, sağlıklı süt üretmek, süt sığırı hastalıklarını bilmek, hastalıklara karşı koruyucu önlemleri almak konusunda eğitim verildi.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Tarım ilçenin kurslarına bayanların ilgisi büyük
‘Ormanınız Kurşunlu, Korkuteli ya da Elmalı’da mı olsun?’ Kararı siz verin
Terminal Caddesi sakinlerini isyan ettiren kaza
Kurubaş: Kızılcalı çiftçi, besici Elmalı’ya en iyi örnek
Özverinin adı : Elmalı ASAT arıza
Tarım Gıda İl Müdürü’nden Salih Kurubaş’a plaket
Başkan Tan: Takibe giren ortaklar için yeni bir yapılandırma imkanı sağlandı
Elmalı Belediyesi 2 nci beton tesisini Maki İnşaat Şantiye sahası içine kuruyor
Dsi Bölge Müdürü Coşkun Elmalı’da taşkın koruma çalışmalarını inceledi
Trafik kazalarında kara nokta: Cehennem Deresi



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.