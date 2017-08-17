Festival Çarşını Açılıyor

Dün, belediye zabıtasının ölçüp yerleri belirlediği festival çarşısının kapanış tarihi ise 11 Eylül Pazartesi. Yaklaşık 200 stantın bulunduğu çarşıdan 500 bin lira civarında bir gelirin elde edilmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Ümit Öztekin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda küçük esnaftan güreşler için yardım talep edilmeyeceğini hatırlatarak, “İlçemizde ciddi bir insan sirkülasyonu ve beraberinde de ticari açıdan da yoğun bir hareketlilik bekliyoruz. İnanıyorum ki, esnafımızın yüzü gülecek” dedi.

* Abdül Talip Güngör