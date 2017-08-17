Bir Mobese de Yeşil Camii Kavşağına

Elmalı’da MOBESE kurma çalışmaları hemen hemen tamamlanmak üzere. Sistemin yakın bir zamanda devreye alınacağı öğrenilirken, Ömer Paşa Camii önündeki kavşağın ardından, Yeşil Cami önündeki kontrolsuz kavşağa da MOBESE direği dikildi, gerekli bağlantıları yapıldı. Elmalılıların da yakından takip ettiği çalışmalarda sistemin devreye girmesiyle beraber suçların oluşmadan önlenmesi ya da oluştuktan sonra daha süratli aydınlatılması mümkün olacak. Birçok şikayette çözümlenecek.