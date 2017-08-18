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Antalya ve Elmalı emniyetinden ortak operasyon
Antalya'dan gelen Narkotik Şube Polisleri, Elmalı Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi.
18 Agustos 2017 00:02
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Antalya'dan gelen Narkotik Şube Polisleri, Elmalı Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonunda 15 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şahısların sorgusu sürüyor.
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