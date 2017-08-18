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Antalya Narkotik ve Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden uyuşturucu operasyonu (2)

Antalya Narkotik ve Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos günü düzenlenen operasyonda Antalya il merkezinde 2, Uşak ilinde 1, Elmalı ilçesinde 10, Korkuteli ilçesinde 1, Finike ilçesinde 1 olmak üzere 15 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma ya da sağlama veya uyşturucu almak iddiasıyla gözaltına alındı.

18 Agustos 2017 04:22
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Elmalı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs/grupların deşifresi amacıyla yürütülen teknik destekli çalışma kapsamında;


11 Haziran 2016 ila 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, toplam 5 gram metamfetamin maddesi, 782,1 gram esrar maddesi, 1,5 gram eroin madddesi ve 5 adet uyuşturucu/uyarıcı (Ectasy) hap ele geçirildi.


Operasyonlar sırasında yakalanan ve gözaltına alınan 15 kişiden R.Ş, M.A, C.M. A.Ü hakkında Uyuşturucu/uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan, H.M.D, T.B, T.E.A, A.S, E.K, R.D, K.Z, H.Ş, S.E, V.P isimli 10 şüpheli hakkında ise “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak “suçundan tahkikat yapıldı.


17 Ağustos günü düzenlenen operasyonda il merkezinde 2, Uşak ilinde 1, Elmalı ilçesinde 10, Korkuteli ilçesinde 1, Finike ilçesinde 1 olmak üzere 15 şahıs yakalanırken,  yakalanan şahıslardan 7 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet av tüfeği fişeği ile 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.


Yakalanan A.S., E.K., H.MY., V.P, Y.Ş., Ö.D., T.B., S.P., R.D. H. E ve T.E.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan  tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte Elmalı adli makamlarına sevk edildi.

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