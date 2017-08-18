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Elmalı Sinan-ı Ümmi kermesi açıldı

Gerek ilçe dışından, gerekse ilçe merkezine uzak mahallelerden gelen ve eğitimlerine Elmalı’da devam eden yaklaşık 30 civarındaki ihtiyaç sahibi öğrencinin, eğitim gördükleri süre içerisinde barınma ve yemek ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan Sinan-ı Ümmi Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu’nun bahçesinde düzenlenen kermes açıldı.

18 Agustos 2017 12:49
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Gerek ilçe dışından, gerekse ilçe merkezine uzak mahallelerden gelen ve eğitimlerine Elmalı’da devam eden yaklaşık 30 civarındaki ihtiyaç sahibi öğrencinin, eğitim gördükleri süre içerisinde barınma ve yemek ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan Sinan-ı Ümmi Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu’nun bahçesinde düzenlenen kermes  açıldı. 28 Ağustos Pazartesi tarihine kadar Camiatik Mahallesi Sinan-ı Ümmi Sokak’ta bulunan yurdun bahçesi ile hemen karşısındaki mini parkta devam edecek kermeste et ve tavuk döner, tantuni, adana şiş, gözleme çeşitleri, künefe, tatlı çeşitleri, dondurma gibi tatlı ve yiyecekler yanında kömürde kahve, çay gibi içecekler satılıyor. Kermeste çeyiz ürünleri, giyim eşyaları ve ayakkabı satan reyonlarda yeralıyor. 
Kur’anı Kerim okunarak başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Dernek Başkan Ahmet Arık,  açılan hayır çarşısından Türk toplumunun örnek alacağı çok şeyler olduğunu belirtti. Gönüllüler ordusu tarafından tamamiyle yine gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştirilen kermesin, bir hayır çarşısı olduğunu kaydeden Arık, çarşının hayırlı olması temennisinde bulundu. Arık, elde edilen gelirin yurtta kalacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağını da sözlerine ekledi.
Kermes, Dernek Başkanı Ahmet Arık ile 1970 yılından bu yana bu tür hayır işlerine öncülük eden ve destek sağlayan Ahmet Dikici ile yurt müdürü Mehmet Akçay tarafından kurdelanın kesimi ile resmen start aldı.

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