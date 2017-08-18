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Ak Parti Elmalı ilçe biri bayan 5 yeni yüzle seçime gidiyor
Ak Parti Elmalı ilçe teşkilatı biri bayan 5 yeni yüzle kongresini pazar günü yapıyor
18 Agustos 2017 17:53
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Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı 6. Olağan kongresini pazar günü yapıyor. Ak oarti kulislerinden edinilen bilgiye göre mevcut başkan Mustafa Başkaya ile pazar günü saat 11.30’da, Belediye Kültür ve Düğün Salonu’nda seçime gidecek olan Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı’nın yönetim kurulu üye sayısı nüfustan dolayı 20’den 15’e düştü. 15 kişilik yönetimde biri bayan toplam 5 yeni yüz ilk defa yeralacak. Yönetimde yeralan bayan sayısıda 2’ye düştü.
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