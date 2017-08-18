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Elmalı’daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Elmalı’daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı
18 Agustos 2017 18:35
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Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elmalı Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10’u Elmalı’da olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yapma, ya da sağlama veya uyuşturucu almak iddiasıyla yakalanan toplam 15 kişiden 7 şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 8 kişi ise serbest bırakıldı.
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