Menderes Türel bugün Elmalı'da

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Fethiye Bulvarı'nın resmi açılışını yapmak üzere bugün Elmalı'ya geliyor. Saat 12.30'da Fethiye Bulvarı'nın açılışını yapacak olan Türel daha sonra Yuva Yaylası'na geçecek. Gün içinde Elmalı'dan ayrılacak olan Türel, Finike ve Kumluca'da proğramına devam edecek.