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Manavgat, Kumluca ve Döşemealtı ilçelerine yeni kaymakamlar
Manavgat, Kumluca ve Döşemealtı ilçelerine yeni kaymakamlar atandı
20 Agustos 2017 10:25
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Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 45 Vali Yardımcısı Kaymakamlığa atanırken, büyük illerde birer kadın vali yardımcısının ataması gerçekleşti.
Manavgat kaymakamlığına Hukuk Müşaviri Mustafa Yiğit atandı. Nevşehir Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Vali Yardımcılığına atanırken Defne Kaymakamı Hakkı Uzun Kumluca Kaymakamlığı’na, Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk ise Döşemealtı Kaymakamlığına atandı.
Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş ise yerini korudu.
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