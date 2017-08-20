Türel: Ümit başkanımla Elmalı’da 2X2’yi 4 değil 25 yaptık

Başkan Menderes Türel, Elmalı'da Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi işbirliği ile yapılan Fethiye Caddesi'nin açılışını yaptı. Alt yapısı ASAT tarafından gerçekleştirilen yolun açılışında Elmalılılara seslenen Başkan Türel, “Bu güzel caddeyi Ümit Öztekin başkanımızla sizlerin hizmetine sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sinerji diye bir kavram var. Sinerji 2 kere 2 eşittir 25 demektir. 4 demek değildir. İşte biz Elmalı'da sinerjide örnek bir uygulamayla Ümit başkanımızla 2 kere 2'yi 25 yapıyoruz. Bu caddenin alt yapısını ASAT yaptı. Üstünü de Ümit Başkan. Asfaltını da kurduğumuz asfalt plentinden elde etti. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Elmalı'ya biz 3 senede 100 milyon TL'lik yatırım ve projeyi kazandırmışız. Nereden Nereye? Türkiye kalkınıyor, Türkiye gelişiyor. Elmalı güzelleşiyor” dedi.

BAŞKAN ÖZTEKİN

Büyükşehir Belediyesi ile elele verip güzel hizmetler üretmenin en iyi örneğinin Fethiye Caddesi olduğunu kaydeden Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise Batı Antalya’da Elmalı Belediyesi’nin yatırımları ve hizmetleri ile dikkatleri çekmekte olduğunu kaydetti. Elmalı’da Ak Parti belediyeciliğinin gösterildiğini kaydeden Başkan Öztekin, yakın dostlarının kendisine “Bu kadar yoğun bir tempoyla bu iş yapılır mı ? Diye sorduğunu kaydederek, “Eğer gönlünüzde memleket sevdanız, millet sevdanız yoksa yapılamaz” dedi.

KAYMAKAM SALTAŞ