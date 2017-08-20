MHP Elmalı İlçe Teşkilatı eski başkanı Çavdar, Ak Parti ilçe yönetiminde

Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatının yönetim kurulu üye sayısı 20’den 15’e düşürüldü. Bazı isimlerin de değiştiği yeni yönetimde en büyük sürpriz MHP Elmalı eski İlçe Başkanı Mustafa Çavdar’ın yeni yönetimde yer alması oldu.

Ak Parti Elmalı İlçe Kongresi yapıldı. Kongreye Amasya Milletvekili, Ak Parti Grup Başkan vekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın ile Mustafa Köse ile İl Başkanı Rıza Sümer, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in konuşması ile başlayan olağan kongrenin Divan Başkanlığını Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Işıkhan yaparken, vekiller, İl Başkanı Ruza Sümer ile Ak Parti Grup Başkan Vekili delege ve kongreye katılanlara hitap ettiler.



MHP ESKİ İLÇE BAŞKANI, AK PARTİ’NİN YENİ YÖNETİMİNDE