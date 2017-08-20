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İşte Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı’nın yeni yönetimi
İşte Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı’nın yeni yönetimi
20 Agustos 2017 17:47
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Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatının yeni yönetiminde şu isimler bulunuyor:
Mustafa Başkaya, Ali Rıza Özekoğlu, Emin Özekin, Emrah Önal, Gülay Şalvarlı, Haluk Altunkaya, Mehmet Akın, Mehmet Dulluç, Metin Karataş, Mustafa Çavdar, Mustafa Göncü, Ramazan Kaya, Serdar Serin, Şadi Dumlupınar, Yasemin Ay.
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