Elmalı Belediyespor’a, Süper Amatör Küme piyangosu vurdu

Elmalı Belediyespor kuruluşundan bu yana ilk kez Süper Amatör Küme'de mücadele edecek

Demre Belediyespor’un ligden çekilmesi ile birlikte Elmalı Belediyespor’a Süper Amatör Küme’de mücadele etme şansı doğdu. Elmalı Belediyespor Teknik Sorumlusu Lütfi Erturel, 18 takımının mücadele edeceği Süper Amatör Küme liginde fikstür çekimininde gerçekleştiğini kaydetti.



Amaçlarının 3-4 takviye oyuncu ile mevcut kadroyu koruyup Süper Amatör Kümeyi iyi bir yerde bitirmek olduğunu kaydeden Erturel, 2002 yılında kurulan Elmalı Belediyespor’un ilk defa Süper Amatör Kümede mücadele ede-ceğinin altını çizdi.



Ligin başlamasına yaklaşık bir aylık bir sürenin olduğunu ve en kısa zaman oyuncuları toplayıp antremanlara başlayacaklarını kaydeden Elmalı Belediyespor Teknik Sorumlusu Lütfi Erturel, “Önümüzde az bir zaman var. Ancak, yine de hazır bir şekilde lige başlayacağız” dedi.



Elmalı Belediyespor’un yanısıra Süper Amatör Küme’de yeralan diğer takımlar şunlar: