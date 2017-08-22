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Restore edilen dükkanlar depo olarak kullanılacaksa !

Elmalı'da Hanönü olarak bilinen mevkinin Hal ve Demircilik Caddesi üzerindeki dükkanlarda restore ediliyor. Ancak çoğu kapalı olan ve depo olarak kullanılan bu dükkanların yine depo olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde buralara yapılan harcamanın gereksiz olduğu belirtiliyor ve ilgililerden bu dükkanların işler hale getirilmesi talep ediliyor

22 Agustos 2017 11:47
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Elmalı’da en az 100 yıllık TARİH canlandırılıyor. Bir süre önce Elmalılılar arasında Hanönü olarak bilinen bölgede başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ederken, mevcut Sosyal Güvenlik Hizmet binasından itibaren Türkiş Eczanesi’nden Akın Reklama kadar ulaşan, Sancakdibi Fırınından Helvacılık ve Demircilik’in bir bölümünü içeren restorasyon çalışmalarında binaların çatıları söküldü, gerekli tadilatlar yapıldı ve tek tip kiremitler döşendi. Şu anda binaların dışının ahşap bölümlerinde çalışma yapılıyor. Kimisi yıkılmak üzere olan, çoğu ise depo olarak kullanılan dükkanlar yapılan restorasyon çalışmaları sonucu daha güzel, daha tarihi ve daha doğal bir görünüme kavuşurken, merak edilen konu restorasyon çalışmalarının ardından yine bu dükkanların depo olarak ya da kapalı bir şekilde tutulup-tutulmayacakları.


Restorasyon çalışmaları takdir edilirken, restore edilen dükkanların kapalı kalması ya da halen depo olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde buralara yapılan harcamanın gereksiz olduğunu kaydeden vatandaşlar, bu dükkanların düşük bedelle de olsa kiraya verilmesinin sağlanmasını istediler.

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