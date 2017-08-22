Ak Parti Elmalı İlçe Kongresi sonunda ortalık alevlendi

Geride bıraktığımız pazar günü gerçekleştirilen ve Amasya Milletvekili, Ak Parti Grup Başkan vekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın ile Mustafa Köse ile İl Başkanı Rıza Sümer’in de katıldığı kongre sonunda ortalık birden alevlendi.



Milletvekilleri ve belediye başkanı Ümit Öztekin’in salondan ayrılmalarının hemen ardından kongreyi yöneten divanın masasına gelen Ak Parti Elmalı eski ilçe başkanı Ali Gökçe, divan başkanı olan Antalya Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Işık-han’a sözlü olarak sert tepki gösterdi.



“Ben bu partide süpürgecilik bile yaptım” diyen Gökçe, Işıkhan’a yönelik bazı suçlamalarda da bulunurken, araya giren Ak Partili gençlerde Ali Gökçe’yi sakinleştiremediler.