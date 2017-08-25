Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Mutlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Emniyet Müdürleri ile Amirlerinin hizmet gereğince yapılan yeni düzenleme ve görevlendirmeleri çerçevesinde 24.08.2017 tarihinden itibaren atamalar gerçekleştirildi. ,Bu kapsamda Elmalı İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hasan Mutlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.