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Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Mutlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu
Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı
25 Agustos 2017 09:28
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Emniyet Müdürleri ile Amirlerinin hizmet gereğince yapılan yeni düzenleme ve görevlendirmeleri çerçevesinde 24.08.2017 tarihinden itibaren atamalar gerçekleştirildi. ,Bu kapsamda Elmalı İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hasan Mutlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.
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