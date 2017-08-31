Poliklinik önünde yığılma

Elmalı Devlet Hastanesi Poliklinik önlerinde adeta iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıklık gözleniyor. Bu konuda önlem alınmasını ve gerekirse polikliniklerden bazılarının daha uygun bir yere taşınmasını öneren hasta yakınları, “Hasta olmasak zaten gelmeyiz. Oturacak yer bile yok. Saatlerce ayakta beklemek zorunda kalıyoruz”dediler.