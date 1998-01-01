Okumak isteyene engel yok !

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Elmalı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda cezasını infaz etmekte olan hükümlülerden 18’i 2017 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na ceza infaz kurumunda hazırlanarak katıldı. Sınav sonucunda 13 hükümlü 150 puan barajını aşarak LYS’na katılma ve üniversite yerleştirme işlemlerine başvuru yapma hakkı kazandı.

05 Eyl?l 2017 13:45
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Elmalı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda cezasını infaz etmekte olan hükümlülerden 18’i 2017 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na ceza infaz kurumunda hazırlanarak katıldı. Sınav sonucunda 13 hükümlü 150 puan barajını aşarak LYS’na katılma ve üniversite yerleştirme işlemlerine başvuru yapma hakkı kazandı.


8 Ağustos tarihinde açıklanan ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite tercihi yapan 9 hükümlüden 1 hükümlü 4 yıllık fakülte, 7 hükümlü de 2 yıllık üniversitelerin meslek yüksek okulu bölümlerine kayıt yaptırma hakkı kazandılar. Ceza İnfaz Kurumu’nda kısıtlı imkanlarla sınavlara hazırlanarak üniversiteye yerleşme hakkı kazanan hükümlüleri  başarılarından dolayı Ceza İnfaz Kurumu’ndan sorumlu Elmalı Cumhuriyet Savcısı Aytaç Şener ve kurum müdür vekili Arif Sallakçı ve kurum yetkilileri kutladılar.


Elmalı Cumhuriyet Savcısı Aytaç Şener yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumu’nda eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini, ceza infaz kurumuna girişle beraber yarım kalan her türlü eğitimin ceza infaz kurumunda tamamlanabildiğini, farklı illerde bulunan üniversiteleri kazanan hükümlülerin kısa zamanda kayıt yaptırmaları için sevk işlemlerinin gerçekleştirileceğini ifade ederek hükümlülere bundan sonraki üniversite yaşamında başarılar diledi. 

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