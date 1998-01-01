Okumak isteyene engel yok !

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Elmalı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda cezasını infaz etmekte olan hükümlülerden 18’i 2017 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na ceza infaz kurumunda hazırlanarak katıldı. Sınav sonucunda 13 hükümlü 150 puan barajını aşarak LYS’na katılma ve üniversite yerleştirme işlemlerine başvuru yapma hakkı kazandı.

Elmalı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda cezasını infaz etmekte olan hükümlülerden 18’i 2017 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na ceza infaz kurumunda hazırlanarak katıldı. Sınav sonucunda 13 hükümlü 150 puan barajını aşarak LYS’na katılma ve üniversite yerleştirme işlemlerine başvuru yapma hakkı kazandı.



8 Ağustos tarihinde açıklanan ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite tercihi yapan 9 hükümlüden 1 hükümlü 4 yıllık fakülte, 7 hükümlü de 2 yıllık üniversitelerin meslek yüksek okulu bölümlerine kayıt yaptırma hakkı kazandılar. Ceza İnfaz Kurumu’nda kısıtlı imkanlarla sınavlara hazırlanarak üniversiteye yerleşme hakkı kazanan hükümlüleri başarılarından dolayı Ceza İnfaz Kurumu’ndan sorumlu Elmalı Cumhuriyet Savcısı Aytaç Şener ve kurum müdür vekili Arif Sallakçı ve kurum yetkilileri kutladılar.