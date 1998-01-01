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Vali Karaloğlu Elmalı'ya hayran kaldı
Daha önce de Elmalı’ya gelen ve açılış ile bazı incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, bu kez Elmalı’yı gezme imkanı da buldu.
05 Eyl?l 2017 13:51
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Daha önce de Elmalı’ya gelen ve açılış ile bazı incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, bu kez Elmalı’yı gezme imkanı da buldu.
Türbeleri ziyaret eden, belediye parkında yorgunluk çayı yudumlayan Vali Münir Karaloğlu, doğa harikası Çamkuyular’ına hayran kaldı. Karaloğlu burada kısa bir yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi.
Antalya Valisi Karaloğlu, muhteşem doğanın ortasında hazırlanan bazlama çadırında bazlama yapan bayanlara “kolay gelsin” dileklerinde bulunduktan sonra, hazırlanan bir bazlamanın içine kendi eliyle tereyağı koydu ve gezisine eşlik edenlere ikram etti. Karaloğlu, Elmalı’dan memnun ayrıldı.
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