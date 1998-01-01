Vali Karaloğlu Elmalı'ya hayran kaldı

Daha önce de Elmalı’ya gelen ve açılış ile bazı incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, bu kez Elmalı’yı gezme imkanı da buldu.

Daha önce de Elmalı’ya gelen ve açılış ile bazı incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, bu kez Elmalı’yı gezme imkanı da buldu.



Türbeleri ziyaret eden, belediye parkında yorgunluk çayı yudumlayan Vali Münir Karaloğlu, doğa harikası Çamkuyular’ına hayran kaldı. Karaloğlu burada kısa bir yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi.