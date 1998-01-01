Başkan Öztekin’den Yörük Göçü Daveti

Elmalılılara dolu dolu bir güreş programı hazırlayan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, bu yıl da temsili Yörük Göçü’nün yapılacağını belirterek Elmalılıları ve Elmalı’da bulunan misafirleri bu etkinliği izlemeye davet etti.