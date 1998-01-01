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Başkan Öztekin’den Yörük Göçü Daveti

Elmalılılara dolu dolu bir güreş programı hazırlayan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, bu yıl da temsili Yörük Göçü’nün yapılacağını belirterek Elmalılıları ve Elmalı’da bulunan misafirleri bu etkinliği izlemeye davet etti.

06 Eyl?l 2017 10:29
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6 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de (BUGÜN) Yörük Göçünün Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacağını kaydeden Başkan Ümit Öztekin, Hükümet Caddesi boyunca devam edecek yürüyüşün yine ilgi ile izleneceğine inandığını belirterek şunları söyledi: “Yörük kültürü ayrı, bambaşka ve gelecek nesillere de mutlaka aktarılması gereken bir kültürdür. Temsili göçte, geleneksel kıyafetleri ve deve kervanı ile Yörükler Elmalı’da  renkli görüntüler de oluşturacaklardır. Yörüklerin zoru aşmak, uzağa kavuşmak, yükseklere çıkmak özlemidir. Yörüklük, kuşkusuz çile dolu bile olsa, kutsal bir hayat mücadelesidir .“ 

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