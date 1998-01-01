Elmalı Sanayi Çarşısı iki katına çıkıyor

Elmalı Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile Ak Partili Meclis Üyesi İsmail Lök arasındaki tartışma toplantının gergin başlamasına neden olurken, CHP’li Erdal Altaca bir süre önce başta partisinin meclis üyesi Salih Arı olmak üzere İmar Komisyonu üyeleri ile belediye çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı. Mecliste gündem maddeleri oylanarak ya kabul edildi, ya da reddedildi.

Bazı gündem maddeleri görüşülmek üzere tekrar komisyona havale edilirken, Elmalı Sanayi Çarşısı ile ilgili mevcut imar planının güncelleşmesi de kabul edilen gündem maddeleri arasında. Güncelleşen plan tekrar meclise gelecek ve kabul edilmesi halinde mevcut sanayi çarşısı bir kat daha büyüyecek. Yeni dükkanların yapılmasıyla beraber sanayi çarşısının daha da canlanması sağlanacak, sanayi ile imalat işlerinin de sanayi dışında başka yerlerde yapılmasının da önüne geçilecek.