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Yörükler göç etti, soluğu Yaren Gecesi’nde aldı
Gündüz göç, akşam Yaren Gecesi, Elmalı’da geride bıraktığımız Çarşamba günü ve gecesinin dolu dolu geçmesine neden oldu.
07 Eyl?l 2017 19:07
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Gündüz göç, akşam Yaren Gecesi, Elmalı’da geride bıraktığımız Çarşamba günü ve gecesinin dolu dolu geçmesine neden oldu.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Yörük Göçü’nü izlemek isteyenler göç güzergahına akın ederken, akşamda Yaren Gecesi’ni izlemek isteyenler otogar alanını doldurdular.
Gündüz göçe katılan günümüzün yörükleri soluğu bu kez Yaren Gecesi’nin düzenlendiği otogar alanında alırlarken, coşkuları geceye ayrı bir anlam ve güzellik kattı. Yörük ve sanatçıların coşkusuna Elmalılı vatandaşlarda ortak olurken, gecenin bir bölümünü ayakta izlemek zorunda kalan bazı vatandaşlar ise öncelikle böyle bir organizasyon dolayı Başkan Ümit Öztekin’e teşekkür ederlerken, sandalye takviyesi yapılmamasını eleştirdiler.
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