Yörükler göç etti, soluğu Yaren Gecesi’nde aldı

Gündüz göç, akşam Yaren Gecesi, Elmalı’da geride bıraktığımız Çarşamba günü ve gecesinin dolu dolu geçmesine neden oldu.

Gündüz göç, akşam Yaren Gecesi, Elmalı’da geride bıraktığımız Çarşamba günü ve gecesinin dolu dolu geçmesine neden oldu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Yörük Göçü’nü izlemek isteyenler göç güzergahına akın ederken, akşamda Yaren Gecesi’ni izlemek isteyenler otogar alanını doldurdular.