665.Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri başladı

665 nci Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri dün başladı. Cuma namazından önce şehitler ve ebediyete intikal eden gazi ve pehlivanlar için Ömer Paşa Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif ile başlayan tarihi güreşler öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda da bir tören düzenlendi. Törene AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse’de katılırken, saygı duşundan bulunuldu,

Atatürk Heykeline çelenk konuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Buradaki törenin ardından geleneksel yürüyüş başladı. Kaymakam Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Emniyet Müdürü Hasan Mutlu ile meclis üyeler, ve daire müdürleri ile güreşseverlerin bulunduğu kortej güreş sahası yanındaki Recep Gürbüz’ün mezarını ziyaret ederek, daha sonra güreş sahasına geçti.

Protokol miniklerde devam eden güreşleri izledi. * Salih Özgünsür