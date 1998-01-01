Yenilen pehlivanı rakibi sakinleştirdi

Güreşlerin ilk gününde elenmek istemeyen pehlivanların mücadelesi zaman zaman gergin anlat yaşattı. Karşılıklı el enseler bir süre sonra yumruklaşmaya vardı. Güreşleri kaybeden pehlivanlar, hakemlere yoğun itirazda bulunurken onları sakinleştiren ise mağlup oldukları rakipleriydi.