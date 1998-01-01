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İlk teselli hakemden

665.Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ilk gününde er meydanına çıkan minik boylarda, rakibine yenilen küçük pehlivan ağlamaya başladı.

09 Eyl?l 2017 11:58
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665.Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ilk gününde er meydanına çıkan minik boylarda, rakibine yenilen küçük pehlivan ağlamaya başladı. Hakem, minik pehlivanı dakikalarca teselli etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kendisini mağlup eden rakibinin de kaldırma çabalarına karşılık vermeyen küçük pehlivan, bir süre sonra sahayı yine ağlayarak terk etti.

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