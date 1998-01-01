Sibel Can, Cengiz Kurtoğlu ve Tuğba Yurt’a Elmalılardan müthiş ilgi

Elmalılı müziğe doydu. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin bu yıl düzenlenen 665 nci Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kültür ve Sanat etkinlikleri için dolu dolu bir proğram hazırlattı. Aralarında Sibel Can, Cengiz Kurtoğlu, Tuğba Yurt gibi birçok sevilen sanatçının kimi zaman Cumhuriyet Meydanı’nda, kimi zaman ise otogar içinde ya da stadyumda gerçekleştirilen konserlerine ilgi son derece fazlaydı.