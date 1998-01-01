ANKET
Sibel Can, Cengiz Kurtoğlu ve Tuğba Yurt’a Elmalılardan müthiş ilgi
Elmalılı müziğe doydu. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin bu yıl düzenlenen 665 nci Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kültür ve Sanat etkinlikleri için dolu dolu bir proğram hazırlattı. Aralarında Sibel Can, Cengiz Kurtoğlu, Tuğba Yurt gibi birçok sevilen sanatçının kimi zaman Cumhuriyet Meydanı’nda, kimi zaman ise otogar içinde ya da stadyumda gerçekleştirilen konserlerine ilgi son derece fazlaydı.
Sibel Can’ın konserinde er meydanındaki tribünler doluydu, saha içi ve kenarı bile Elmalılılar tarafından dolduruldu. Cengiz Kurtoğlu’nun konserinde ise otogar içinde neredeyse adım atacak yer yoktu. Elmalılıların konserlere ilgisinden sanatçılarda son derece memnun kalırken, müzik ziyafeti geç saatlere artan coşkuyla kadar sürdü.
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