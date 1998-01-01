Orhan Okulu 5'ledi

665 nci Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri, Mehmet Okulu ile Ali Gürbüz arasında yapılan başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erdi. Ali Gürbüz’ü yaklaşık 50 dakika kıyasıya süren güreşte altın puanı kazanarak yenen Orhan Okulu, beşinci kez Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da bir bölümünü izlediği 665 nci Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde pehlivanların mücadelesi izlenmeye değerdi.

Güreşleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ile bazı ilçe belediye başkanları da izledi. Tarihi Güreşleri izleyenler arasında Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani ve Atay Uslu’da izlerken, güreşseverlerin de ilgisi oldukça fazlaydı.

Orhan Okulu, Döşemealtı Belediyesi sporcusu. Okulu’ya yenilen Ali Gürbüz ise Muratpaşa Belediyespor sporcusu. Ali Gürbüz’e yenilen İsmail Balaban ise Konyaaltı Belediyesi sporcusu .