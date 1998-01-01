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ESKKK Göller Bölge Birliği yönetim kurulu toplantısı Elmalı’da yapıldı

ESKKK Göller Bölge Birliği yönetim kurulu toplantısı Ahmet Turaş başkanlığında Elmalı’da yapıldı

11 Eyl?l 2017 14:38
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Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin de bir üst birliği olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Göller Bölge Birliği  Yönetim  Kurulu toplantısı Elmalı’da yapıldı. Başkan Asım Tan, Göller Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural ve yönetim kurulu üyelerini Elmalı’da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını kaydetti.
Elmalı’ya daha önce de geldiklerini ve manevi bir iklimin hakim olduğu Elmalı’yı çok sevdiklerini kaydeden Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Göller Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, zaman zaman yönetim kurulu toplantılarının ilçelerde gerçekleştirildiğini kaydederek, “Elmalı gibi başkanımız Asım Tan’ın da gönlümüzdeki yeri ve değeri ayrı. Ona bir süpriz yapalım istedik. Yönetim kurulu toplantımızı Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin toplantı salonunda yaptık. Toplantımız sonunda başkanımız ve  yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla biraraya geldik. Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

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