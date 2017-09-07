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ELMALI'DA HUZUR OPERASYONU

07 Eylül 2017 günü Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Elmalı 'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

11 Eyl?l 2017 16:34
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Geride bıraktığımız 07 Eylül 2017 günü Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Elmalı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında; 

Toplam (12) işyeri kontrol edildi, (1) işyerine işyeri açma kapama ruhsatı olmaması ve işyerinde çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmaması nedeniyle tutanak tanzim edildi, toplam (469) şahsın UYAP sorgusu yapıldı (3) Afgan uyruklu şahsa herhangi bir pasaport veya kimlik belgesi olmaması nedeniyle gerekli yasal işlemler yapıdı.

İlçenin (3) farklı giriş ve çıkış noktasında yapılan trafik uygulamasında ise toplam (30) araç kontrol edilirken, (1) araç trafik kanunlarına uygunsuzluktan trafikten men edilmiş ve toplam (4.402) TL. cezai işlem uygulandı.

  Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir.

 

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