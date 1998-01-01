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Başkan Öztekin'den Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu açıklaması

Başkan Öztekin: Merak etmeyin, yol çalışması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Bisklet Turu'nda Elmalı parkuru çıkarıldı

13 Eyl?l 2017 11:04
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10-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 53 ncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan Elmalı etabının çıkarılmasıyla ilgili Belediye Başkanı Ümit Öztekin bir açıklama yaptı. 
Dün www.elmaliguncel.com haber sitemizde yayınlanan ve facebook'ta da paylaştığımız haber üzerine yine aynı paylaşımın altına bir açıklama yapan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin şunları söyledi:
"Şok filan yok herşey normal, lütfen Erkin bey habercilik yaparken ilçenin yetkililerine sorup bilgi almanız gerekmezmiydi? Keşke bana sorsaydınız. Neyse buradan izah edeyim; malum son yıllarda Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu Alanya Antalya hattından başlayıp Elmalı üzerinden devam ediyordu ancak bu yıl hem Elmalı Korkuteli yolu hemde Elmalı Finike yolunda duble yol yapım çalışmaları başladı, bu çalışmalar nedeniyle bisiklet federasyonu bir kaç yıllığına Elmalı etabını bu nedenle erteledi. Bunun neresi şok Allah aşkına..!"

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