Arkalarında yine çöp dağlarını bırakıp gittiler

Festival Çarşısı kapandı. Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Terminal Caddesi üzerinde kurulan Festival Çarşısı’nda dün sabah itibariyle tek bir stand kalmadı.

Sabah erken saatlerden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri festival çarşısı esnafı tarafından bırakılan çöpleri toplamaya başladı.