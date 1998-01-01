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Arkalarında yine çöp dağlarını bırakıp gittiler

Vatandaş çöplerini oluğu gii bırakan festival çarşısı esnafına tepki gösterdi

13 Eyl?l 2017 21:15
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Festival Çarşısı kapandı. Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Terminal Caddesi üzerinde kurulan Festival Çarşısı’nda dün sabah itibariyle tek bir stand kalmadı. 

Sabah erken saatlerden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri festival çarşısı esnafı tarafından bırakılan çöpleri toplamaya başladı. 

Biriken çöpler kepçelerle kamyonlara yüklenirken, bu durumu gören vatandaşlar festival çarşısı esnafını eleştirerek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine çöp dağlarını arkalarında bırakarak gittiler” dediler.





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