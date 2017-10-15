Elmalı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu rotasından çıkarıldı

10-15 Ekim 2017 arasında düzenlenecek 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6 etaplık rotası açıklanırken, son yıllardır düzenli olarak rotaya dahil edilen Elmalı, bu sene dahil edilmedi.

Sezon başında World Tour takvimine yükseltilerek bisiklet sporunun en prestijli organizasyonları arasına giren Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2017 rotası açıklandı. Toplamda 1.023 km yol katedecek bisikletçiler Alanya-Kemer arasındaki ilk etabın ardından Kumluca-Fethiye'ye yol alacak. 53. Cumhurbaş-kanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda üçüncü etap heyecanı Fethiye-Marmaris arasında yaşanacak ve 13 Ekim'de Marmaris-Selçuk arasında koşulacak 4. etap ise klasikleşen Meryem Ana tırmanışıyla son bulacak ve genel klasman liderliği açısından büyük önem taşıyacak. Selçuk-İzmir arasındaki 5. etaptan sonra İstanbul'a taşınacak TUR, 15 Ekim'deki 6. etapla son bulacak.

BAŞKAN ÖZTEKİN'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin şunları söyledi: