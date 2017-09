Yılın Ahisi Aykut'a kaftanı Vali Karaloğlu giydirdi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (AESOB) katkılarıyla düzenlenen 21. Ahilik Haftası etkinlikleri Sobacılar Çarşısı’nda törenle kutlandı. Kutlamada çıraklıktan ustalığa geçiş töreni olan “Şet Kuşanma” canlandırıldı.



Antalya’da bu yıl 21’incisinin düzenlendiği Ahilik Haftası etkinlikleri Sobacılar çarşısı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Mustafa Köse, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez belediye Başkanı Hakan Türüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, merkez ve ilçe oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜREL “YENİ DÜZENLEME YAPILACAK”

ŞET KUŞANMA CANLANDIRILDI

Törende Ahilik kültüründe çırağın kalfalığa yükselmesini konu alan ve Ahi teşkilatının onayına sunulması canlandırıldı. Ahi teşkilatına ustası ile birlikte gelen çırak, mesleği konusunda ehil olduğunu ve artık kalfalığa yükselmek istediğini belirtir. Ahi teşkilatı üyeleri çırağın yapmış olduğu bir el işini incelemesinin ardından kalfa olabileceğini onaylaması canlandırıldı. Şet kuşanma töreni alandaki izleyicilerden büyük ilgi gördü.

AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE

Törenin açılışında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ahilik kültürünün Osmanlı İmparatorluğu’nu dünyanın en büyük güçlerinden biri haline getiren bir kültür olduğunu belirtti. Bugün de aynı ahilik anlayışla devam edildiğini belirten Dere, “Bizler ahilik anlayışını ülkemizin ölümsüz bir ışığı olarak görüyoruz. Bu kültürü günümüze uyarlama konusunda esnaf ve sanatkarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız kaliteli hizmet üretmek ve güvenilir bir esnaf yetiştirmektir. İlerlemiş toplumlarda ahilik anlayışının izlerini görmek mümkündür. Dünya artık tek bir Pazar haline gelmiştir. Global ekonomi arz ve talep çok çeşitlenmiştir. AVM’ler esnafı inceden inceye kemiren her şey dahil sistemi oluşturmuşlardır. Bu nedenle esnafımızı destekliyor Ahilik haftasını kutluyoruz” diye konuştu.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yaptığı konuşmada yerel yönetim olarak esnafa her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Başkan Türel, “Ahilik meselesi bir günde konuşulmamalı her gün yaşatılmalıdır. Ahilik kardeşlik, dürüstlük demektir. Ülkemizin ve esnafımızın kalkınması için ahilik kültürü önemlidir. Elini, sofranı, kapını açık tut; gözünü, dilini ve belini bağlı tut. Sadece bu anlayış bile her şey açıklamaya yeterlidir. Başkan Türel konuşmasında törenin yapıldığı alanı ilk dönemlerinde yaptıklarına dikkat çekerek; “Burada yeni bir düzenleme yapacağız. Esnafımıza ne yapsak azdır. Burası Ali Çetinkaya Caddesi düzenlemesi ve Balbey Düzenlemesinde bir koridor olacak. Esnaf ve Sanatkar da üzerine düşeni yapmalı. Antalya’nın marka olmasında onların da katkısı olmalı. Bunun da önemini esnafımız kavramalıdır” diye konuştu.

VALİ MÜNİR KARALOĞLU

Ahilik kültürünün Türk geleneğinde 13 yüzyıldan beri yer aldığına dikkat çeken Antalya Valisi Münir Karaloğlu; Ahilik kültürünün temel taşlarından olan Ahi Evran’ın geçmişte söylediği sözlerin halen geçerli olduğuna dikkat çekti. Ahilik Kültürünü nostalji olarak görmek değil, bu ahlaki etkinlikleri gelecek nesillere aktarmak gerektiğini söyledi.

Törende ayrıca Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve il Ticaret Müdürü Seval Dizerkonca da konuşma yaparak esnaflık ve ahilik kültürü hakkında bilgilendirmede bulundu.