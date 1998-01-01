Müzik, güreş ve son olarak Elmalı uluslararası sempozyuma evsahipliği yaptı

Sempozyumun açılışında konuşan Belediye Başkanı Ümit Öztekin uluslararası düzeyde düzenlenmeye başlanan sempozyumun artık Kültür Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenmesi gerektiğini kaydederken, Bilim Kurulu adına bir konuşma yapan Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu’ndan sonra kürsüye gelen Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise çok yakın bir zamanda ciddi bir desteğin geleceği müjdesini verdi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten’in açılış bildirisinin ardından “Köklerimizden gelen ruh diriliş medeniyeti” başlığıyla gerçekleştiren ilk oturumda Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç bildirilerini sundular. Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan ise rahatsızlığı nedeniyle sempozyuma katılamadı. Verilen aranın ardından 15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılıç anılırken, babası Zeki Kılıç “15 Temmuz Diriliş Ruhu” başlıklı bir konuşma yaptı.

Sempozyumun ikinci oturumunun başlığı “Balkanlarda İrfan Ocakları ve Diriliş Medeniyeti” ydi. Bu oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Cazim Hadzimejliç, Dr. Amina Şiljak Jsenkoviç ve Şamir Vildiç’ti.

Sempozyumun “Diriliş Medeniyeti ve Elmalı’nın Canları” başlıklı üçüncü ve son oturumunda ise Prof. Dr. Himmet Onur, Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Prof. Dr. Ali Bolat sunumda bulundular.

Mustafa Tatcı ve gazeteci Leyla İpekçi sunumları olmamasına rağmen sempozyuma katılırken, dinleyici olarak da katılım oldukça yüksekti.



