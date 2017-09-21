Elmalı Devlet Hastanesi kantininin işletilmesi ihalesi yarın

Elmalı Devlet Hastanesi’nde büfe, çay ocağı ve kantinden oluşan tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 18 (On Sekiz) ay süre ile kiralanacak. İhale, 21 Eylül 2017 Perşembe günü saa 10.00’da Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği‘nin Hüsnü Karakaş Mah. Güneş Cad. No: 124 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Ek Bina adresinde İhale Salonunda yapılacak.

Elmalı Devlet Hastanesi’nde büfe, çay ocağı ve kantinden oluşan tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 18 (On Sekiz) ay süre ile kiralanacak. İhale, 21 Eylül 2017 Perşembe günü saa 10.00’da Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği‘nin Hüsnü Karakaş Mah. Güneş Cad. No: 124 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Ek Bina adresinde İhale Salonunda yapılacak.



İhale ile ilgili yapılan açıklamada, “şartname bedeli olan 250,00.-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) olup, ihale dokümanı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bankası Antalya Şubesi TR04 0001 2009 5700 0004 0000 84 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da eft yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir. İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve istenilen belgeleri 21 Eylül 2017 tarih saat 10:00’ a kadar Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Evrak Kayıt birimine ibraz etmeleri gereklidir” denildi.