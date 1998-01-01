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Elmalı MYO’nun öğrenci sayısı 5 kattan fazla azaldı
Önce ki yıllarda 460 kontenjanı bulunan ve 350-360 gencin tercih ederek kayıt yaptırdığı ELMALI MYO’da bu eğitim yılında sadece 64 genç eğitim görecek.
20 Eyl?l 2017 12:57
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Önce ki yıllarda 460 kontenjanı bulunan ve 350-360 gencin tercih ederek kayıt yaptırdığı ELMALI MYO’da bu eğitim yılında sadece 64 genç eğitim görecek. YÖK’ün Meslek Yüksek Okulları’na sınavsız geçişi durdurması kelimenin tam anlamıyla Elmalı Meslek Yüksekokulu’nu vurdu.
İlçede devlete ait bir yurdun olmamasını da dikkate alan 96 gençten sadece 64’ü 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yüksek öğrenimlerine Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda devam etme kararı aldı.
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