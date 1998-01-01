Elmalı MYO’nun öğrenci sayısı 5 kattan fazla azaldı

Önce ki yıllarda 460 kontenjanı bulunan ve 350-360 gencin tercih ederek kayıt yaptırdığı ELMALI MYO’da bu eğitim yılında sadece 64 genç eğitim görecek.

Önce ki yıllarda 460 kontenjanı bulunan ve 350-360 gencin tercih ederek kayıt yaptırdığı ELMALI MYO’da bu eğitim yılında sadece 64 genç eğitim görecek. YÖK’ün Meslek Yüksek Okulları’na sınavsız geçişi durdurması kelimenin tam anlamıyla Elmalı Meslek Yüksekokulu’nu vurdu.