Elmalı’da da 21. Ahilik Haftası geniş katılımlı törenle kutlandı

Ahilik Haftası Elmalı’da düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakam Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ümit Öztekin, İl Ticaret Müdürü Seval Dizerkonca ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kardiyan’ın ve bazı ilçe oda başkanlarının katıldığı törenler pilav üstü kavurma ikramıyla başladı. Yemek ikramının ardından protokol konuşmaları yapıldı.