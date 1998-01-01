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Elmalı’da da 21. Ahilik Haftası geniş katılımlı törenle kutlandı

Ahilik Haftası Elmalı’da düzenlenen törenle kutlandı.

21 Eyl?l 2017 09:57
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Ahilik Haftası Elmalı’da düzenlenen törenle kutlandı. 

Kaymakam Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ümit Öztekin, İl Ticaret Müdürü Seval Dizerkonca ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kardiyan’ın ve bazı ilçe oda başkanlarının katıldığı törenler  pilav üstü kavurma ikramıyla başladı. Yemek ikramının ardından protokol konuşmaları yapıldı.  

170 esnafa plaket takdim edilirken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği personelinden oluşan ekip tarafından temsili şed kuşanma  töreni gerçekleştirildi.





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