Büyükşehir, selden yıkılan Afşar Mahallesi Köprüsünü yeni baştan yapıyor

Bir zamanlar belde olan Akçay ile Afşar Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan, ancak geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel felaketi sonrası kullanılması can ve mal açısından tehdit oluşturan Afşar Köprüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılırken, yeni köprünün yapımına da başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hizmet Birimi Müdürü Mahmut Cevat Yazıcı 48 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki yeni köprünün 760 bin liraya mal olacağını, 3,5-4 ay içinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.