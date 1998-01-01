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Tarihi Kentler Birliği’nden Kepez’e “Proje”, Elmalı’ya ise “başarı ödülü

arihi Kentler Birliği’nin gelenekselleşen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın sonuçları açıklandı. Kepez Belediyesi "Proje" ödlü alırken Elmalı Beleidyesi ise "Başarı" ödülü kazandı

22 Eyl?l 2017 08:26
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Tarihi Kentler Birliği’nin gelenekselleşen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın sonuçları açıklandı. 69 belediyeden toplam 143 projenin değerlendirildiği yarışmada başvurular, TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelendi. Yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 2 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama ve 8 Süreklilik, 42 Başarı ödülü verildi.


Kepez Belediyesi Dokuma Park Projesi ile “Proje Ödülü” alırken, Akseki, Finike, Elmalı ve Manavgat Belediyeleri ise “Başarı Ödülü” aldılar.


Yarışmanın ödül töreni 16 Kasım Perşembe günü Antalya Expo Center’da düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

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