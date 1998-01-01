Vekil Enç, Yapraklı’da sertifika törenine katıldı, Yılmazlı ve Salur’da vatandaşlarla buluştu

“Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” projesi kapsamında Elmalı’nın Yapraklı Mahallesi’nde düzenlenen arı yetiştiriciliği ve sürü yönetimi kursunu başarı ile bitiren kur-siyerlere sertifika dağıtım törenine katılan Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, burada yaptığı konuşmada eğitimin önemine değindi ve Antalya’daki tüm köylerin tamamını neredeyse tek tek dolaşarak soruları yerinde gördüğünü belirterek, Belediye Başkanı Ümit Öztekin’e eskiden köy olan mahallelere götürdüğü hizmetten dolayı teşekkür etti.



Başkan Ümit Öztekin ve Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı ile birlikte önce Yılmazlı ardından da Salur Mahallelerini ziyaret eden Vekil Enç, mahalle sakinlerinden sorunlarını dinledi. Kendisine iletilen sorunları hemen ilgili makamları arayarak çözmeye çalışan Vekil Enç’in ziyaretinden son derece memnun olan mahalle sakinleri, samimi havada devam eden sohbette ülke meselelerini de konuştular.