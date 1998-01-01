Büyükşehir yapıyor, Elmalı kazanıyor

Gazipaşa’dan Kaş’a, Elmalı’dan İbradı’ya kadar Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, ilçeleri mega yatırımlarla, hizmetlerle buluşturuyor. Bu kapsamda Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nin yanında içinde fitness salonu, kreş ve saunanın da bulunduğu kapalı yüzme havuzu inşaatı tamamlanmak üzere.