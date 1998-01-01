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Büyükşehir yapıyor, Elmalı kazanıyor
Gazipaşa’dan Kaş’a, Elmalı’dan İbradı’ya kadar Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, ilçeleri mega yatırımlarla, hizmetlerle buluşturuyor.
23 Eyl?l 2017 16:13
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Gazipaşa’dan Kaş’a, Elmalı’dan İbradı’ya kadar Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, ilçeleri mega yatırımlarla, hizmetlerle buluşturuyor. Bu kapsamda Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nin yanında içinde fitness salonu, kreş ve saunanın da bulunduğu kapalı yüzme havuzu inşaatı tamamlanmak üzere.
Kış aylarında elektrikli soba ile ısıtılmaya çalışılan kültür merkezinin ise yeni bir çehreye kavuşturulması çalışmalarına, çalışmayan ısıtma sisteminin yeniden Antalya’dan gelen ekip tarafından çalıştırılması ile başlanırken, içinde yüzme havuzununda bulunduğu komplekste derslikler, seminer salonu ve taziye salonu da yer alacak.
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